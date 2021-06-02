Поліція Іспанії вилучила 862 кілограми чорного кокаїну без запаху

Іспанська поліція заарештувала трьох осіб, підозрюваних у причетності до контрабанди в Європу кокаїну, замаскованого під деревне вугілля і без характерного запаху.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Офіцери національної поліції Іспанії та судової поліції Португалії почали розслідування на початку 2020 року, помітивши, що торгова компанія використовувала різні підставні організації для здійснення підозрілого імпорту, який не відповідав їхнім бізнес-операціям.

Вони простежили походження цього бізнесу до відомого баскського торговця наркотиками, який провів 11 місяців під арештом у Болівії.

Потім ретельне спостереження привело португальську владу до порту, де у вмісті двох контейнерів з деревним вугіллям було виявлено кокаїн.

"Метод роботи включав використання складного хімічного процесу для маскування наркотиків під деревне вугілля, який здійснювали мексиканські і колумбійські картелі", - йдеться в заяві іспанської поліції.

"Наркотик став майже таким, що не виявляється, тому що його форма і колір були дуже схожі на вугілля. Крім того, був усунутий характерний запах кокаїну, а це значить, що собаки, які спеціалізуються на наркотиках, не могли вловити його", - розповіли правоохоронці.

Офіцери виявили 30 мішків "кокаїнового вугілля" серед 1364 мішків справжнього деревного вугілля.

П'ятдесят іспанських і португальських офіцерів відстежували два контейнери, коли вони були доставлені вантажівкою з Португалії в північну Іспанію, де їх вміст мали розділити, а кокаїн витягнути в лабораторії.

Як тільки вантажівки прибули на базу кримінальної групи в промисловому районі в регіоні Кастилія і Леон, до них прибула поліція, заарештувала трьох осіб і вилучила 862 кг кокаїну.

"Ця велика операція не тільки привела до арешту відомого торговця наркотиками, а й призвела до одного з найбільших вилучень кокаїну, зафіксованих в Кастилії і Леоні. Більш того, визначений спосіб ховати наркотики, якого раніше ніхто не бачив", - йдеться в заяві іспанської поліції.