Полиция Испании изъяла 862 килограмма черного кокаина без запаха

Испанская полиция арестовала трех человек, подозреваемых в причастности к контрабанде в Европу кокаина, замаскированного под древесный уголь и без характерного запаха.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Офицеры национальной полиции Испании и судебной полиции Португалии начали расследование в начале 2020 года, заметив, что торговая компания использовала различные подставные организации для подозрительного импорта, который не соответствовал их бизнес-операциям.

Они проследили происхождение этого бизнеса до известного баскского торговца наркотиками, который провел 11 месяцев под арестом в Боливии.

Затем тщательное наблюдение привело португальские власти в порт, где в содержимом двух контейнеров с древесным углем был обнаружен кокаин.

"Метод работы включал использование сложного химического процесса для маскировки наркотиков под древесный уголь, который осуществляли мексиканские и колумбийские картели", - говорится в заявлении испанской полиции.

"Наркотик стал почти таким, что не обнаруживается, так как его форма и цвет были очень похожи на уголь. Кроме того, был устранен характерный запах кокаина, а это значит, что собаки, которые специализируются на наркотиках, не могли уловить его", - рассказали правоохранители.

Офицеры обнаружили 30 мешков "кокаинового угля" среди 1364 мешков настоящего древесного угля.

Пятьдесят испанских и португальских офицеров отслеживали два контейнера, когда они были доставлены грузовиком из Португалии в северную Испанию, где их содержимое должны были разделить, а кокаин извлечь в лаборатории.

Как только грузовики прибыли на базу криминальной группы в промышленном районе в регионе Кастилия и Леон, к ним прибыла полиция, арестовала трех человек и изъяла 862 кг кокаина.

"Эта крупная операция привела не только к аресту известного наркоторговца, но и к одному из крупнейших изъятий кокаина, зафиксированных в Кастилии и Леоне. Более того, определен способ прятать наркотики, которого раньше никто не видел", - говорится в заявлении испанской полиции.