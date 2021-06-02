Конгрес США готується змусити Байдена до санкцій проти "Північного потоку-2" - Зеркаль

Конгрес США готується зобов’язати президента США Джо Байдена запровадити санкції проти газопроводу "Північний потік-2".

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповіла колишня заступниця глави МЗС та ексрадниця голови правління "Нафтогазу" Олена Зеркаль.

"Конгрес та Сенат і зараз на нашому боці. Вони готові навіть піти далі і ухвалити зобов'язуючи акт, який встановить обов'язковість застосування санкцій, забравши у Білого дому можливість гратися з цим.

Ця правка пройшла голосування в сенатському комітеті із закордонних справ, і за активної співпраці з Конгресом і Сенатом можливо провести ці законодавчі зміни найближчим часом", - зазначила Зеркаль.

Вона вважає, що Конгрес у змозі здійснити це ще до того, як "Північний потік-2" буде добудовано.

Читайте повний текст інтерв’ю: Лана Зеркаль: Є шанс забрати у Байдена право гратися з санкціями по "Північному потоку-2"

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