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У Земана назвали спробою держперевороту намір відсторонити його від посади

Середа, 2 червня 2021, 20:36

Речник президента Чехії Їржі Овчачек назвав намір чеського Сенату відсторонити Мілоша Земана від президентської посади спробою державного перевороту.

Про це Овчачек у середу написав у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Це більше не академічні дебати або дебати в ЗМІ. Це організована спроба державного перевороту ще на стадії народження. Правоохоронні органи повинні діяти без зволікання", - заявив Овчачек.

Він додав, що "абсолютно брехлива атака організованої групи сенаторів на президента республіки - це атака на конституційність, свободу і демократію".

"Крок групи сенаторів викликає серйозні підозри в скоєнні кримінального злочину за статтею 310 Кримінального кодексу - діяльності на підрив республіки", - додав речник чеського президента.

Як повідомлялося, Сенат Чехії на наступному тижні ухвалить рішення щодо пропозиції безпекового комітету про відсторонення від посади президента Мілоша Земана через його нездатність виконувати свої обов’язки.

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Чехія
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