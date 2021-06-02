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В Земана назвали попыткой госпереворота намерение отстранить его от должности

Среда, 2 июня 2021, 20:36

Представитель президента Чехии Иржи Овчачек назвал намерение чешского Сената отстранить Милоша Земана от президентской должности попыткой государственного переворота.

Об этом Овчачек в среду написал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Это больше не академические дебаты или дебаты в СМИ. Это организованная попытка государственного переворота еще на стадии рождения. Правоохранительные органы должны действовать без промедления", - заявил Овчачек.

Он добавил, что "абсолютно лживая атака организованной группы сенаторов на президента республики - это атака на конституционность, свободу и демократию".

"Шаг группы сенаторов вызывает серьезные подозрения в совершении уголовного преступления по статье 310 Уголовного кодекса - деятельности на подрыв республики", - добавил пресс-секретарь чешского президента.

Как сообщалось, Сенат Чехии на следующей неделе примет решение по предложению комитета по безопасности об отстранении от должности президента Милоша Земана из-за его неспособности выполнять свои обязанности.

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