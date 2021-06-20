CША готують нові санкції проти Росії через отруєння Навального

Адміністрація президента США Джо Байдена готує додаткові санкції проти Росії у зв’язку з отруєнням, а згодом ув’язненням критика Путіна Алєксєя Навального.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, про це 20 червня оголосив радник з нацбезпеки Джейк Салліван.

"Ми готуємо ще один пакет санкцій у зв’язку з цим випадком. Ми увесь час давали зрозуміти, що не будемо стримуватися від реагування - будь це інцидент з Solar Winds (масштабна кібератака через програмне забезпечення компанії - Ред.), чи втручання у вибори, чи справа Навального, якщо йдеться про відповідь на шкідницьку діяльність Росії", - цитує його CNN.

Джейк Салліван додав, що санкції будуть запроваджені тоді, коли у США "зможуть гарантувати, що вони спрямовані "на правильні цілі".

Чотири дні тому, 16 червня, президент США Джо Байден та президент РФ Владімір Путін зустрічалися у Женеві.

Байден заявив, що попереджав Путіна під час цієї зустрічі, що потенційна смерть Навального у в’язниці обернеться для Росії "нищівними" наслідками.

Нагадаємо, у квітні США ввели масштабні санкції проти Росії і оголосили, що висилають 10 російських дипломатів у відповідь на втручання Росії у вибори, кібератаки, порушення прав людини і окупацію Криму. У відповідь Росія оголосила, що застосовує санкції до восьми урядовців США, висилає 10 американських дипломатів і накладає суворі обмеження на персонал в посольстві США. Посол Росії в США Анатолій Антонов був відкликаний з Вашингтона після того, як Байден назвав Путіна вбивцею, а посол США в Росії Джон Салліван вилетів у Вашингтон після того, як Росія запропонувала йому повернутися у США для консультацій.

На зустрічі Байден і Путін домовилися про взаємне повернення послів і посол РФ вже повернувся у США.

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