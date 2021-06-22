Раскрасили в российский триколор: в Дании осквернили памятник Шевченко

В Копенгагене неизвестные осквернили памятник Тарасу Шевченко, раскрасив его в цвета российского флага.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении посольства Украины в Дании на странице в Facebook.

"Вероятно, в ночь на понедельник 21 июня 2021 года, накануне футбольного матча Дания-Россия, был осквернен памятник украинскому гению - Тарасу Григорьевичу Шевченко в городе Копенгаген. Великий Кобзарь был раскрашен в российский триколор, а на постаменте скульптуры можно было увидеть уже давно известные элементы российской пропаганды", - говорится в сообщении.

Посольство выступило с осуждением этого акта вандализма, назвав его актом провокации против Украины.

"Этот позорный случай в очередной раз демонстрирует цивилизованному миру, что российская агрессия против Украины реальна. Никакой "гражданской" войны в Украине нет, а есть только преступные действия Кремля, которые преследуют все святое для каждого украинца в любом уголке мира", - отметили в посольстве.

"Обращаемся к правоохранительным органам Дании - начать немедленное расследование и наказать виновных", - заявили в диппредставительстве.