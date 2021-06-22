Уряд Іспанії помилував ув’язнених каталонських сепаратистів

Уряд Іспанії офіційно помилував ув'язнених лідерів Каталонії , засуджених за провал спроби отримати незалежність у 2017 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Дев'ять каталонських лідерів було ув'язнено після того, як вони були визнані винними в підбурюванні до заколоту в 2019 році, в той час як троє інших були засуджені за непокору, але не ув'язнені.

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Помилування викликало суперечки в Іспанії, і на початку цього місяця десятки тисяч протестували проти цього рішення.

Але уряд стверджує, що цей крок допоможе знизити напруженість навколо Каталонії.

Прагнення напівавтономного регіону до незалежності майже чотири роки тому занурило Іспанію в найбільшу політичну кризу за 40 років.

Звільнення в'язнів може зайняти до декількох днів, оскільки помилування ще має бути схвалено королем і опубліковано в офіційній газеті країни.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, це рішення не скасовує заборону для ув'язнених обіймати державні посади.

Ряд політичних партій, включаючи крайню праву Vox, заявили, що мають намір оскаржити це рішення.