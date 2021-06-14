У Мадриді десятки тисяч людей протестували проти помилування каталонських сепаратистів

Десятки тисяч людей у ​​неділю вийшли на демонстрацію в столиці Іспанії Мадриді проти запланованого помилування каталонських сепаратистів урядом прем'єр-міністра Педро Санчеса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Демонстрацію організувала консервативна асоціація Union 78. Лідер опозиції Пабло Касадо з консервативної Народної партії закликав Санчеса "не продавати єдність Іспанії".

Захід, проведений з величезною кількістю іспанських прапорів на площі Пласа-де-Колон в столиці Іспанії, відбулося майже через 2,5 року після аналогічної демонстрації проти дій соціалістичного уряду у зв'язку з кризою незалежності Каталонії.

Національна поліція повідомила, що на мітинг прийшло 25 000 осіб, а місцева поліція - 126 000 осіб.

Уряд меншості Санчеса залежить від голосів каталонських партій у парламенті. Він планує звільнити з в'язниць політиків, засуджених за участь в референдумі про незалежність Каталонії у 2017 році.

Дванадцять каталонських політиків були засуджені до тюремного ув'язнення на термін до 13 років за участь в незаконному референдумі. Тодішній глава регіонального уряду Карлес Пучдемон в останній момент втік за кордон.

Недавнє національне опитування видання El Mundo показало, що 61% іспанців не згодні з помилуванням, а 29,5% підтримали його. Санчес визнав, що помилування непопулярне серед виборців, але каже, що це найкращий спосіб покласти край політичному протистоянню і відновити співіснування.

"Іспанському суспільству необхідно перейти від поганого минулого до кращого майбутнього - а це вимагатиме великодушності", - заявив він минулого тижня.