Меркель запросила Зеленського в Берлін говорити про Донбас

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові у вівторок запросила президента Володимира Зеленського здійснити найближчим часом візит до Берліна.

Про це повідомила пресслужба офісу президента, повідомляє "Європейська правда".

Відзначається, що візит має служити для обговорення низки питань двосторонніх відносин України та Німеччини та процесу мирного врегулювання на Донбасі. У Twitter Зеленський уточнив, що візит відбудеться 12 липня.

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Зеленський підтвердив запрошення Ангелі Меркель відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності нашої країни.

Як повідомлялось, у вівторок Меркель подзвонила президенту України Володимиру Зеленському з нагоди 80-річчя нападу Німеччини на Радянський Союз.

У розмові Меркель підкреслила, що злочини німців, в результаті яких загинули мільйони людей в Україні, в Росії, Білорусі та інших колишніх радянських республіках, ніколи не будуть забуті.

Того ж дня Меркель зателефонувала Владіміру Путіну, повідомила її пресслужба та пресслужба Кремля.