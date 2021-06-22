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Меркель пригласила Зеленского в Берлин говорить о Донбассе

Вторник, 22 июня 2021, 18:27

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре во вторник пригласила президента Владимира Зеленского осуществить в ближайшее время визит в Берлин.

Об этом сообщила пресс-служба офиса президента, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что визит должен служить для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования на Донбассе. В Twitter Зеленский уточнил, что визит состоится 12 июля.

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Зеленский подтвердил приглашение Ангеле Меркель посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости нашей страны.

Как сообщалось, во вторник Меркель позвонила президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю 80-летия нападения Германии на Советский Союз.

В разговоре Меркель подчеркнула, что преступления немцев, в результате которых погибли миллионы людей в Украине, в России, Беларуси и других бывших советских республиках, никогда не будут забыты.

В тот же день Меркель позвонила Владимиру Путину, сообщила ее пресс-служба и пресс-служба Кремля.

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