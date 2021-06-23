Орбан скасував поїздку на матч Євро-2020 до Мюнхена на тлі критики закону щодо ЛГБТ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скасував візит до Мюнхена на гру своєї збірної на чемпіонаті Європи з футболу проти Німеччини на тлі критики через ухвалений закон про ЛГБТ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише німецьке видання Die Zeit.

Гра відбудеться у середу ввечері на стадіоні Allianz Arena, і Орбан планував її відвідати, але, за даними низки ЗМІ, скасував поїздку.

Влада Мюнхена пропонувала освітити стадіон у веселкових кольорах на знак протесту проти останніх угорських законів, але УЄФА заборонила це робити, за що також наразилася на критику.

Орбан закликав німецьких політиків дотримуватися заборони УЄФА. "Чи буде мюнхенський футбольний стадіон чи інший європейський стадіон сяяти кольорами веселки - це не державне рішення", - сказав він.

В уряді Німеччини раніше заявили, що новий закон Угорщини, який забороняє "демонстрацію та пропаганду гомосексуалізму" серед осіб віком до 18 років, явно порушує цінності Євросоюзу.

Нагадаємо, угорські депутати прийняли закон, який забороняє обговорювати з неповнолітніми будь-яку інформацію щодо гомосексуальності чи зміни статі.

ЛГБТ-активісти в Угорщині та міжнародні організації різко розкритикували законопроєкт і порівняли його з російським законом 2013 року, що забороняє так звану гей-пропаганду.