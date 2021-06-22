В уряді Німеччини розкритикували новий угорський закон щодо ЛГБТ

В уряді Німеччини заявили, що новий закон Угорщини, який забороняє "демонстрацію та пропаганду гомосексуалізму" серед осіб віком до 18 років, явно порушує цінності Європейського союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Європейський союз не є в першу чергу єдиним ринком або валютним союзом. Ми є спільнотою цінностей, ці цінності нас усіх пов'язують", - сказав міністр Німеччини у справах Європи Міхаель Рот перед зустріччю зі своїми колегами з ЄС у Люксембурзі.

"Не повинно бути абсолютно жодних сумнівів у тому, що до меншин, в тому числі до сексуальних меншин, слід ставитися з повагою" – додав він.

Нагадаємо, угорські депутати минулого тижня прийняли закон, який забороняє обговорювати з неповнолітніми будь-яку інформацію щодо гомосексуальності чи зміни статі.

ЛГБТ-активісти в Угорщині та міжнародні організації різко розкритикували законопроєкт і порівняли його з російським законом 2013 року, що забороняє так звану гей-пропаганду.

ЛГБТ та правозахисники провели акції протесту, намагаючись здійснити тиск на законодавців, щоб вони не голосували за законопроєкт.