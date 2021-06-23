Орбан отменил поездку на матч Евро-2020 в Мюнхен на фоне критики закона о ЛГБТ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отменил визит в Мюнхен на игру своей сборной на чемпионате Европы по футболу против Германии на фоне критики из-за принятия закона о ЛГБТ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет немецкое издание Die Zeit.

Игра состоится в среду вечером на стадионе Allianz Arena, и Орбан планировал ее посетить, но, по данным ряда СМИ, отменил поездку.

Власти Мюнхена предлагали осветить стадион в радужных цветах в знак протеста против последних венгерских законов, но УЕФА запретила это делать, за что также подверглась критике.

Орбан призвал немецких политиков придерживаться запрета УЕФА. "Будет ли мюнхенский футбольный стадион или иной европейский стадион сиять цветами радуги - это не государственное решение", - сказал он.

В правительстве Германии ранее заявили, что новый закон Венгрии, запрещающий "демонстрацию и пропаганду гомосексуализма" среди лиц в возрасте до 18 лет, явно нарушает ценности Евросоюза.

Напомним, венгерские депутаты приняли закон, запрещающий обсуждать с несовершеннолетними любую информацию о гомосексуальности или смене пола.

ЛГБТ-активисты в Венгрии и международные организации резко раскритиковали законопроект и сравнили его с российским законом 2013 года, запрещающим так называемую гей-пропаганду.