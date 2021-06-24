У Литві прикордонники застосували сльозогінний газ через бунт мігрантів

У середу ввечері в Центрі реєстрації іноземців в литовському Пабраде мігранти не підкорилися вимогам прикордонників і намагалися прорватися до виходу, прикордонники застосували сльозогінний газ і двічі вистрілили в повітря.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Група мігрантів, розміщена в наметовому таборі стала проявляти невдоволення в зв'язку з наданим їм юридичним статусом в Литві і призначеними судом обмеженнями.

Кілька десятків людей поводили себе агресивно, шуміли, намагалися прорватися до виходу з табору, не підкорялися прикордонникам, які закликали їх до порядку. Для утихомирення бунтівників прикордонники використовували сльозогінний газ і двічі вистрілили в повітря гумовими кулями. Незабаром мігранти повернулися в намети і заспокоїлися.

Після затримання на дві доби двох іракців, які невірно вказали свої дані, оформляючи документи на отримання статусу біженця, почалося обурення серед їхніх співвітчизників, вони вимагали звільнити затриманих. Директор центру Александр Кислов підтвердив, що "більшість учасників бунту - громадяни Іраку". Він сказав, що співробітники центру були готові до можливих безладів. У центрі були підготовлені команди для контролю таких інцидентів.

Зараз виявляють, ізолюють і опитують можливих призвідників бунту. Ознаки невдоволення проявляли і мігранти, котрі живуть в гуртожитку, але там серйозних інцидентів не було.

За даними литовських прикордонників, у цьому році білорусько-литовський кордон нелегально перейшли майже 400 мігрантів, в основному громадяни Іраку. Це в 5 разів більше, ніж за весь 2020 рік.

Раніше прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що потоки нелегальних мігрантів з Білорусі досягли історичного максимуму. За її словами, білоруський режим нещодавно обіцяв наповнити Європу нелегалами.

В кінці травня Александр Лукашенко заявив, що досі Мінськ зупиняв наркотики і мігрантів на кордоні з Литвою, але після міжнародної реакції на примусову посадку пасажирського літака Ryanair і введення нових санкцій, цього робити не буде.