В Литве пограничники применили слезоточивый газ из-за бунта мигрантов

В среду вечером в Центре регистрации иностранцев в литовском Пабраде мигранты не подчинились требованиям пограничников и пытались прорваться к выходу, пограничники применили слезоточивый газ и дважды выстрелили в воздух.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Группа мигрантов, размещенная в палаточном лагере стала проявлять недовольство в связи с предоставленным им юридическим статусом в Литве и предназначенными судом ограничениями.

Несколько десятков человек вели себя агрессивно, шумели, пытались прорваться к выходу из лагеря, не подчинились пограничникам, которые призывали их к порядку. Для усмирения мятежников пограничники использовали слезоточивый газ и дважды выстрелили в воздух резиновыми пулями. Вскоре мигранты вернулись в палатки и успокоились.

После задержания на двое суток двух иракцев, которые неверно указали свои данные, оформляя документы на получение статуса беженца, началось возмущение среди их соотечественников, они требовали освободить задержанных. Директор центра Александр Кислов подтвердил, что "большинство участников бунта - граждане Ирака". Он сказал, что сотрудники центра были готовы к возможным беспорядкам. В центре были подготовлены команды для контроля таких инцидентов.

Сейчас обнаруживают, изолируют и опрашивают возможных зачинщиков бунта. Признаки недовольства проявляли и мигранты, проживающие в общежитии, но там серьезных инцидентов не было.

По данным литовских пограничников, в этом году белорусско-литовскую границу нелегально перешли около 400 мигрантов, в основном граждане Ирака. Это в 5 раз больше, чем за весь 2020.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что потоки нелегальных мигрантов из Беларуси достигли исторического максимума. По ее словам, белорусский режим недавно обещал наполнить Европу нелегалами.

В конце мая Александр Лукашенко заявил, что до сих пор Минск останавливал наркотики и мигрантов на границе с Литвой, но после международной реакции на принудительную посадку пассажирского самолета Ryanair и введения новых санкций, этого делать не будет.