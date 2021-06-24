Кулеба у Брюсселі: Україна готова до нового рівня у процесі асоціації з ЄС

Україна готова до нового рівня у процесі асоціації з Євросоюзом і сподівається, що цьому сприятиме новий формат співпраці з Грузією та Молдовою.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на брифінгу у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Я вважаю, що це відкриває нову сторінку для європейських прагнень України, Грузії та Молдови. Три наші країни вже досягли значних результатів у реформах та досягненні європейських стандартів. Ми, безумовно, продовжимо цей шлях і цей формат допоможе нам бути більш ефективними", - сказав Кулеба.

Кулеба разом з колегами з Грузії та Молдови вперше відвідують інституції ЄС в Брюсселі зі спільним візитом у форматі Асоційованого тріо.

"Ми втрьох приїхали сюди, щоб продемонструвати, що Україна, Молдова та Грузія готові до нового рівня у процесі асоціації, який має привести наші країни до європейської перспективи", - додав він.

Міністр зазначив, що три країни мають намір обговорити з ЄС, яких результатів вони очікують від саміту "Східного партнерства" у грудні.

"Ми чітко дали зрозуміти, що ініціатива "Східного партнерства" потребує нового поштовху для виходу на новий рівень і майбутній саміт буде поворотною точкою для цього. Ми зі свого боку готові працювати з ЄС, щоб цей саміт приніс результати і продемонстрував амбіційну політику ЄС щодо східних країн", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, прогрес у виконанні Україною Угоди про асоціацію з ЄС за 2015-2020 роки становить 54%.

Найбільшого прогресу за весь час виконання Угоди досягнуто у таких сферах: політичний діалог, національна безпека та оборона – на 89%; юстиція, свобода, безпека, права людини – 85%; технічні бар’єри у торгівлі – 85%; гуманітарна політика – 84%; державні закупівлі – 83%; підприємництво – 81%.