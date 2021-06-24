Кулеба в Брюсселе: Украина готова к новому уровню в процессе ассоциации с ЕС

Украина готова к новому уровню в процессе ассоциации с Евросоюзом и надеется, что этому будет способствовать новый формат сотрудничества с Грузией и Молдовой.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Я считаю, что это открывает новую страницу для европейских стремлений Украины, Грузии и Молдовы. Три наши страны уже достигли значительных результатов в реформах и достижении европейских стандартов. Мы, безусловно, продолжим этот путь, и этот формат поможет нам быть более эффективными", - сказал Кулеба.

Кулеба вместе с коллегами из Грузии и Молдовы впервые посещают институты ЕС в Брюсселе с совместным визитом в формате Ассоциированного трио.

"Мы втроем приехали сюда, чтобы продемонстрировать, что Украина, Молдова и Грузия готовы к новому уровню в процессе ассоциации, который должен привести наши страны к европейской перспективе", - добавил он.

Министр отметил, что три страны намерены обсудить с ЕС, каких результатов они ждут от саммита "Восточного партнерства" в декабре.

"Мы четко дали понять, что инициатива "Восточного партнерства" требует нового толчка для выхода на новый уровень и предстоящий саммит будет поворотной точкой для этого. Мы со своей стороны готовы работать с ЕС, чтобы этот саммит принес результаты и продемонстрировал амбициозную политику ЕС в отношении восточных стран", - сказал Кулеба.

Напомним, прогресс в выполнении Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС за 2015-2020 годы составляет 54%.

Наибольший прогресс за все время выполнения Соглашения достигнут в таких областях: политический диалог, национальная безопасность и оборона - на 89%; юстиция, свобода, безопасность, права человека - 85% технические барьеры в торговле - 85% гуманитарная политика - 84%; государственные закупки - 83%; предпринимательство - 81%.