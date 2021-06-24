У Вільнюсі засудили громадян Литви та РФ, які шпигували за Грибаускайте

Суд Вільнюса заочно виніс вироки громадянину Литви Володимиру Соколову і громадянину Росії Ігорю Гостєву за звинуваченням в розвідувальній діяльності на користь РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За даними звинувачення, Соколов і Гостєв збирали інформацію про роботу співробітників литовського Департаменту охорони керівництва (VAD) і тодішньої президентки Литви Далі Грибаускайте.

"Обидва обвинувачених визнані винними у шпигунстві, їм інкриміновано два акти вербування двох громадян в Литві та інших країнах", - сказав суддя.

Ця кримінальна справа, як і інші справи про шпигунство, розглядалася в закритому режимі з метою захисту інформації, що становить державну таємницю.

Гостєв на момент скоєння злочину був начальником відділу розвідки Калінінградського управління ФСБ. Його звинувачували в шпигунстві і підробці документів, а також в багаторазовому незаконному перетині державного кордону.

Суд засудив Гостєва до 10,5 років позбавлення волі, а Соколова до 9 років і 3 місяців позбавлення волі.

Ця справа була відокремлена від іншої кримінальної справи, в рамках якої за шпигунство був засуджений оперативник Калінінградського управління ФСБ Ніколай Філіпченко - суд засудив його до 10 років позбавлення волі. Однак, 1,5 роки тому президент Литви Гітанас Науседа помилував його, після чого Литва і Росія обмінялися розвідниками, і Філіпченко повернувся в Росію.