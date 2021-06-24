В Вильнюсе осудили граждан Литвы и РФ, шпионивших за Грибаускайте

Суд Вильнюса заочно вынес приговоры гражданину Литвы Владимиру Соколову и гражданину России Игорю Гостеву по обвинению в разведывательной деятельности в пользу РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По данным обвинения, Соколов и Гостев собирали информацию о работе сотрудников литовского Департамента охраны руководства (VAD) и тогдашнего президента Литвы Дали Грибаускайте.

"Оба обвиняемых признаны виновными в шпионаже, им инкриминируется два акта вовлечения двух граждан в Литве и других странах", - сказал судья.

Это уголовное дело, как и другие дела о шпионаже, рассматривалось в закрытом режиме с целью защиты информации, составляющей государственную тайну.

Гостев на момент совершения преступления был начальником отдела разведки Калининградского управления ФСБ. Его обвиняли в шпионаже и подделке документов, а также в многократном незаконном пересечении государственной границы.

Суд приговорил Гостева к 10,5 годам лишения свободы, а Соколова - к 9 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Это дело было отделено от другого уголовного дела, в рамках которого за шпионаж был приговорен оперативник Калининградского управления ФСБ Николай Филипченко - суд приговорил его к 10 годам лишения свободы. Однако 1,5 года назад президент Литвы Гитанас Науседа помиловал его, после чего Литва и Россия обменялись разведчиками, и Филипченко вернулся в Россию.