Литва і Росія провели обмін шпигунами

Литва та Росія у п’ятницю провели обмін шпигунами, в результаті якого п’ятеро осіб, засуджених за шпигунство, повернулися на батьківщину.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Президент Литви Гітанас Наусада у четвер помилував двох громадян Росії, проклавши шлях для обміну з Москвою. Їх помилували на підставі положення Кримінального кодексу, що регулює обмін шпигунами, який набув чинності цього тижня.

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Зі свого боку Москва погодилася помилувати двох затриманих у Росії литовських громадян, Євгенія Матайтіса та Арістідаса Тамошайтіса, засуджених 2016 року. Також Москва погодилася відпустити Фруде Берга, колишнього норвезького прикордонника, засудженого за шпигунство.

Обмін відбувся сьогодні на литовсько-російському кордоні. Президента Литви постійно інформували про хід операції, повідомляється на сайті глави литовської держави.

Директор департаменту державної безпеки Литви Даріус Яунішкіс за підсумками операції повідомив президенту, що двоє ув'язнених в Росії громадян Литви успішно повернулись на батьківщину та прямують до своїх родин.

За його словами, разом з ними у Литву прибув норвежець Фруде Берг, якого передали у посольство Норвегії в Литві.

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Одночасно двоє російських громадян, Ніколай Філіпченко та Сергєй Моісеєнко, були передані Російській Федерації.

Литва, Норвегія та Росія впродовж кількох тижнів працювали над обміном шпигунами.