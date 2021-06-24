Меркель: Європа перебуває на "тонкому льоду" через нові штами коронавірусу

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила в четвер, що Європа перебуває "на тонкому льоду" в боротьбі з коронавірусом, оскільки більш заразний варіант "дельта" загрожує звести нанівець досягнутий прогрес.

Про це Меркель заявила, звертаючись до парламенту Німеччини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

За словами Меркель, подальші заходи реагування на пандемію стануть основною темою обговорення лідерів Європейського союзу на зустрічі в Брюсселі в четвер.

Вона зазначила, що кількість випадків COVID-19 в ЄС продовжує знижуватися, а показники вакцинації ростуть.

"Але навіть незважаючи на те, що є підстави для надії, пандемія ще не закінчилася, особливо в бідних країнах світу. У Німеччині і Європі ми все ще рухаємося по тонкому льоду", - сказала вона.

"Нам потрібно зберігати пильність. Зокрема, нові варіанти коронавірусу, що виникають, особливо тепер дельта-варіант, є попередженням для нас, щоб ми продовжували проявляти обережність", - додала Меркель.

Представники охорони здоров'я ЄС спрогнозували в середу, що до кінця серпня дельта-варіант складе 90% всіх випадків в ЄС, що свідчить про необхідність повної вакцинації якомога більшого числа людей.

У Німеччині на дельта-варіант зараз припадає близько 15% нових випадків.

Країна наполягає на тому, щоб країни ЄС сформували спільну позицію щодо карантину для мандрівників з районів, де більш заразні варіанти особливо поширені.