Фінляндія виділила 500 тис. євро на План дій Ради Європи для України

Фінляндія зробила добровільний внесок у розмірі 500 тисяч євро у План дій Ради Європи для України на 2018-2022 роки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт Ради Європи.

"Уряд Фінляндії зробив три окремі добровільні внески на загальну суму 1 250 000 євро до Ради Європи: 500 000 євро до Європейського суду з прав людини, 500 000 євро на реалізацію Плану дій Ради Європи для України на 2018-2022 роки та 250 000 євро на дії щодо запобігання та протидії насильству проти жінок та домашньому насильству, включенню ромів, просуванню прав людини та рівності ЛГБТІ та посиленню участі громадянського суспільства" - йдеться у повідомленні.

Угоди підписали 23 червня 2021 року посол Ніна Нордстрем, постійний представник Фінляндії при Раді Європи та Бйорн Берге, заступник генерального секретаря.

Крім того, нещодавно Фінляндія зобов’язалася надати 200 000 євро цільовому фонду з прав людини, який підтримує зусилля держав щодо виконання своїх зобов'язань за Європейською конвенцією з прав людини та іншими стандартами прав людини Ради Європи.