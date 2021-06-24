Финляндия выделила 500 тыс. евро на План действий Совета Европы для Украины

Финляндия сделала добровольный взнос в размере 500 000 евро в План действий Совета Европы для Украины на 2018-2022 годы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Совета Европы.

"Правительство Финляндии сделало три отдельные добровольные взносы на общую сумму 1250000 евро в Совет Европы: 500000 евро в Европейский суд по правам человека, 500000 евро на реализацию Плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2022 годы и 250 000 евро на действия по предотвращению и противодействию насилию против женщин и домашнего насилия, включению цыган продвижению прав человека и равенства ЛГБТ и усилению участия гражданского общества ", - говорится в сообщении.

Соглашения подписали 23 июня 2021 посол Нина Нордстрем, постоянный представитель Финляндии при Совете Европы и Бьорн Берге, заместитель генерального секретаря.

Кроме того, недавно Финляндия обязалась предоставить 200 000 евро целевому фонду по правам человека, который поддерживает усилия государств по выполнению своих обязательств по Европейской конвенции по правам человека и другими стандартами прав человека Совета Европы.