Президент Литвы: саммит с Путиным пошлет плохой сиганал партнерам, в частности в Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что приглашение президента РФ Владимира Путина на саммит с ЕС станет плохим сигналом для государств Восточного партнерства, куда входит и Украина.

Об этом Науседа сказал, прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Мы должны иметь дело с Россией, но должны быть очень осторожными относительно реальных намерений путинского режима. До сих пор мы не видели никаких радикальных изменений в модели поведения России. Поэтому мы должны уважать пять прицнипив, которые мы установили в отношениях с Россией. Если без никаких положительных изменений в поведении России мы начнем взаимодействовать, это направит очень смутный и плохой сигнал нашим партнерам, например, Восточному партнерству", - сказал Науседа.

По его словам, это похоже на то, как ЕС пытается "убедить медведя не соваться к меду".

В то же время президент Литвы считает, что ЕС должен обсудить эту идею.

"Если мы поговорим об этом, возможно, найдем какие-то решения, но мы должны быть крайне осторожны. Потому что здесь речь не идет о том же, что в отношениях России и США. США располагают арсеналом стратегического вооружения, с ЕС это не так. Мы являемся регионом принципов и ценностей, и мы искренне верим в эти принципы и ценности", - отметил Науседа.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС наладить переговоры на высоком уровне с президентом РФ Владимиром Путиным, пытаясь поддержать франко-германское предложение по саммиту с российским лидером

Франция и Германия в среду представили партнерам по ЕС предложение, предусматривающее как одобрение вероятности новых экономических санкций против Москвы, так и сигнал об открытости к саммиту с Путиным.

Предложение немедленно встретило сопротивление некоторых стран ЕС, особенно трех стран Балтии и Польши. Инициативу будут обсуждать в четверг на саммите ЕС.