Найбільший туроператор Греції продовжив зупинку обслуговування до 31 липня

Найбільший грецький туристичний оператор Mouzenidis Travel продовжив раніше оголошені терміни паузи в обслуговуванні до 31 липня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті компанії.

"Ми перебуваємо у скрутному становищі та змушені оголосити, що потреби, які спонукали нашу компанію Mouzenidis Travel Greece тимчасово призупинити виконання своїх зобов'язань, ще не вирішені. Виходячи з цього оголошене призупинення змушені продовжили на період із 27/06 до 31/07/2021", - йдеться у заяві.

Водночас на сторінці туроператора у Facebook повідомляється, що компанія змушена припинити роботу та розпочати процес консолідації бізнесу, а також реструктуризувати борги перед кредиторами. При цьому інші компанії групи Mouzenidis і мережі туроператора за кордоном продовжують роботу, зазначається в повідомленні.

Компанія пояснила проблеми важким сезоном 2020 року, коли обіг скоротився на 95% через пандемію коронавірусу. Крім того, на результати вплинуло сильне скорочення потоку туристів з Росії, що діє досі.

Тим часом, у МЗС України повідомили, що 25-26 червня мають відбутися авіарейси за маршрутами Салоніки-Київ, Салоніки-Львів та Іракліон-Київ, якими в Україну зможуть повернутися понад 500 наших громадян, які не змогли вилетіти заброньованими у туроператора рейсами.

Нагадаємо, 18 червня грецька туристична компанія Mouzenidis Travel, центральний офіс якої розташований в Салоніках, призупинила обслуговування іноземних туристів, зокрема з України.

Як відомо, з 19 червня грецький уряд вирішив дозволити в'їзд в країну мандрівникам з негативним експрес-тестом, а не тільки з ПЛР-тестом.