Крупнейший туроператор Греции продолжил остановку обслуживания до 31 июля

Наибольший греческий туристический оператор Mouzenidis Travel продолжил ранее объявленные сроки паузы в обслуживании до 31 июля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте компании.

"Мы находимся в затруднительном положении и вынуждены объявить, что потребности, которые побудили нашу компанию Mouzenidis Travel Greece временно приостановить выполнение своих обязательств, еще не решены. Исходя из этого объявлено, что приостановление вынужденно продлили на период с 27/06 до 31/07/2021", - говорится в заявлении.

В то же время на странице туроператора в Facebook сообщается, что компания вынуждена прекратить работу и начать процесс консолидации бизнеса, а также реструктуризовать долги перед кредиторами. При этом другие компании группы Mouzenidis и сети туроператора за рубежом продолжают работу, отмечается в сообщении.

Компания объяснила проблемы тяжелым сезоном 2020 года, когда оборот сократился на 95% из-за пандемии коронавируса. Кроме того, на результаты повлияло сильное сокращение потока туристов из России, которое действует до сих пор.

Между тем в МИД Украины сообщили, что 25-26 июня должны состояться авиарейсы по маршрутам Салоники-Киев, Салоники-Львов и Ираклион-Киев, которыми в Украину смогут вернуться более 500 наших граждан, которые не смогли вылететь забронированными у туроператора рейсами.

Напомним, 18 июня греческая туристическая компания Mouzenidis Travel, центральный офис которой расположен в Салониках, приостановила обслуживание иностранных туристов, в том числе из Украины.

Как известно, с 19 июня греческое правительство решило разрешить въезд в страну путешественникам с отрицательным экспресс-тестом, а не только с ПЦР-тестом.