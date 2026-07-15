Санду запевнила: пріоритетом нового уряду Молдови залишиться євроінтеграція

Президентка Молдови Мая Санду запевнила у тому, що майбутній новий уряд буде надавати пріоритет питанню вступу країни у Європейський Союз.

Про це вона сказала під час спілкування із журналістами на саміті "Південно-Східна Європа – Україна", пише кореспондентка "Європейської правди".

Санду заявила, що зараз Молдова впроваджує "складні й непопулярні реформи", й за її словами, коли країна проводить такі реформи – іноді виникає потреба в оновленні складу уряду.

"Ми сподіваємося, що вже наступного тижня парламент затвердить новий уряд. При цьому жодних змін у зовнішній політиці не буде. Нашим пріоритетом залишається європейська інтеграція", – запевнила президентка Молдови.

Вона очікує, що новий уряд буде ще наполегливіше працювати над прискоренням реформ, необхідних для вступу до Європейського Союзу.

"Ми вже розпочали складні реформи й маємо довести їх до завершення", – додала Санду.

Варто зауважити, що 14 липня ЄС та Молдова відкрили переговори за 6-им кластером щодо зовнішньополітичних зв’язків та політики безпеки і оборони.

Нагадаємо, 3 липня прем’єр Александру Мунтяну несподівано оголосив, що йде у відставку.

Рішення Мунтяну, ймовірно, пов'язане з корупційними скандалами, що сколихнули Молдову останніми днями. З'ясувалося, зокрема, що керівник агенції з безпеки цивільної авіації MOLDATSA, призначений на посаду чинною владою, має підроблений диплом про вищу освіту та свідоцтво пілота. Також у четвер, 2 липня, затримали держсекретаря Міністерства сільського господарства за підозрою у хабарництві.

11 липня Санду офіційно висунула кандидатуру бізнесмена Василе Тофана на посаду прем’єр-міністра.

Детальніше читайте у статті: Молдова у режимі падіння влади. Як фейковий диплом та кузина Санду завели країну в кризу