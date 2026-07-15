Президентка Молдови не вважає, що Гагаузія стане "другим Придністров'ям"

Президентка Молдови Мая Санду не бачить ризиків того, що автономний регіон Гагаузія може перетворитися на "друге Придністров’я".

Про це вона сказала під час спілкування із журналістами на саміті "Південно-Східна Європа – Україна", пише кореспондентка "Європейської правди".

Санду визнала, що у регіоні існують "певні проблеми" й зазначила, що Росія намагалася використовувати цей автономний регіон проти Молдови.

Втім, вона відкинула побоювання, що регіон може стати як невизнане Придністров’я.

"Наразі немає ризиків, що вона перетвориться на "друге Придністров'я", – запевнила Санду.

Також вона вважає, що попри чинні труднощі з місцевими виборами, які "були заблоковані окремими місцевими політиками під впливом Росії" – там зрештою вдасться провести "вільні й чесні вибори, щоб жителі Гагаузії змогли обрати своїх керівників відповідно до найкращих міжнародних стандартів".

Як відомо, 9 липня Конституційний суд Молдови оголосив, що Народні збори автономного регіону Гагаузія за конституцією не можуть мати повноважень для формування місцевого виборного органу та затвердження керівників територіальних підрозділів поліції, Служби інформації та безпеки й Управління юстиції Гагаузії.

Криза навколо виборів у Гагаузії триває вже понад рік. Термін повноважень нинішньої Народної асамблеї закінчився ще у листопаді 2025 року, але нові вибори організувати не вдалося – через розбіжності місцевого та національного виборчого законодавства.

У червні представники проросійських Партії соціалістів та Партії комуністів у Молдові звернулися до Венеційської комісії через триваючу суперечку довкола організації виборів у Гагаузії.

Детальніше на цю тему – у статті Що таке Гагаузія у Молдові, як Росія змогла її "окупувати" та що варто робити Україні.