ЄС відповідатиме, коли Росія атакує наші цінності - президентка Єврокомісії

Лідери Європейського союзу на саміті у Брюсселі погодилися відповідати на агресивні дії Росії та готуватися до подальшого зниження відносин.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу за підсумками дводенної зустрічі.

За її словами, лідери дійшли згоди щодо довготривалого європейського підходу у стосунках з РФ, заснованого на звіті, який був представлений минулого тижня.

"Як йдеться у звіті, зараз ми перебуваємо у негативній спіралі і ми повинні готуватися до подальшого зниження відносин. Тому ми погодилися відповідати, коли Росія атакує наші цінності, порушує права людини. Стримувати Росію, коли вона намагається підривати наші інтереси, і залучати Росію, коли це в наших інтересах, наприклад, коли йдеться про питання клімату або громадського здоров’я", - сказала фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що ЄС має сильну позицію і нагадала, що російських продуктів імпортується всього 5% від загального обсягу, в той час, як експорт складає 37%.

"Російська економіка побудована на нафти і газу, які складають 25% ВВП, але світ рухається в напрямку від викопного палива, і Росії доведеться адаптувати свою економіку. Водночас, в ЄС ми посилюємо частку зеленої енергетики", - додала президентка ЄК.

Нагадаємо, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель представив спільний документ зовнішньополітичної служби ЄС і Єврокомісії, у якому викладена стратегія відносин блоку з Росією, що базуватиметься на трьох принципах: протидії, стримуванні і взаємодії.

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