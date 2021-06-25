ЕС будет отвечать, когда Россия атакует наши ценности - президент Еврокомиссии

Лидеры Европейского союза на саммите в Брюсселе согласились отвечать на агрессивные действия России и готовиться к дальнейшему снижению отношений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге по итогам двухдневной встречи.

По ее словам, лидеры договорились о длительном европейском подходе в отношениях с РФ, основанном на отчете, который был представлен на прошлой неделе.

"Как говорится в отчете, сейчас мы находимся в негативной спирали и мы должны готовиться к дальнейшему снижению отношений. Поэтому мы согласились отвечать, когда Россия атакует наши ценности, нарушает права человека. Сдерживать Россию, когда она пытается подрывать наши интересы, и привлекать Россию, когда это в наших интересах, например, когда речь идет о вопросах климата или общественного здоровья", - сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что ЕС имеет сильную позицию и напомнила, что российских продуктов импортируется всего 5% от общего объема, в то время как экспорт составляет 37%.

"Российская экономика построена на нефти и газе, которые составляют 25% ВВП, но мир движется в направлении от ископаемого топлива, и России придется адаптировать свою экономику. В то же время, в ЕС мы усиливаем долю зеленой энергетики", - добавила президенткой ЕК.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жосеп Боррель представил совместный документ внешнеполитической службы ЕС и Еврокомиссии, в котором изложена стратегия отношений блока с Россией, основанная на трех принципах: противодействии, сдерживании и взаимодействии.

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