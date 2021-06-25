Уряд зобов’язав прибулих з Індії, Британії, РФ і Португалії здавати експрес-тест на антиген

В рамках протидії поширенню штаму коронавірусу "дельта" Кабмін зобов'язав мандрівників, які прибувають з Індії, Британії, РФ і Португалії, при в'їзді в Україну здавати експрес-тест на антиген.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Згідно з рішенням, громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, крім тих, кому ще не виповнилося 12 років, та які прибули в Україну з Індії, Британії, РФ та Португалії, або перебували на їхній території не менше семи днів протягом останніх 14 днів, здійснюють експрес-тестування на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 в пунктах пропуску.

В разу позитивного результату вони підлягають обов’язковій самоізоляції або обсервації.

Іноземці або особи без громадянства, старші 12 років, теж мають пройти експрес-тестування на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 і за наявності негативного результату їм дозволять потрапити в Україну.

У разі відсутності такого результату або відмови від тестування прикордонник відмовляє такій особі у перетині державного кордону.