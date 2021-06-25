Правительство обязало прибывших из Индии, Британии, РФ и Португалии сдавать экспресс-тест на антиген

В рамках противодействия распространению штамма коронавируса "дельта" Кабмин обязал путешественников, прибывающих из Индии, Великобритании, РФ и Португалии, при въезде в Украину сдавать экспресс-тест на антиген.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

Согласно решению, граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, кроме тех, кому еще не исполнилось 12 лет, и которые прибыли в Украину из Индии, Великобритании, РФ и Португалии, или находились на их территории не менее семи дней в течение последних 14 дней, осуществляют экспресс-тестирование на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в пунктах пропуска.

В случае положительного результата они подлежат обязательной самоизоляции или обсервации.

Иностранцы или лица без гражданства старше 12 лет тоже должны пройти экспресс-тестирование на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 и при наличии отрицательного результата им позволят попасть в Украину.

В случае отсутствия такого результата или отказа от тестирования пограничник отказывает такому лицу в пересечении государственной границы.