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В Україну повернули 184 туристів, які застрягли у Греції 

Субота, 26 червня 2021, 10:52

У п’ятницю ввечері 184 українці, які застрягли в Греції через проблеми з туристичним оператором, вилетіли до Києва.

Про це розповів глава МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

"184 громадянина України, з яких 41 дитина, щойно вилетіли з Салонік до Києва. Як обіцяли, повертаємо українців, які застрягли в Греції", - зазначив міністр у своєму Twitter.

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За інформацією міністра, невдовзі мають відбутися ще два рейси. 

"Гарна робота наших дипломатів у Греції із туроператорами, грецькою владою та іншими причетними",  - додав Кулеба.

Нагадаємо, 18 червня грецька туристична компанія Mouzenidis Travel, центральний офіс якої розташований в  Салоніках, призупинила обслуговування іноземних туристів, зокрема з України.

Компанія розповіла, що була змушена припинити роботу та розпочати процес консолідації бізнесу, а також реструктуризувати борги перед кредиторами. 

У МЗС України повідомили, що 25-26 червня мають відбутися авіарейси за маршрутами Салоніки-Київ, Салоніки-Львів та Іракліон-Київ, якими в Україну зможуть повернутися понад 500 українських громадян, які не змогли вилетіти заброньованими у туроператора рейсами.

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