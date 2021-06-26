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В Украину вернули 184 туристов, застрявших в Греции

Суббота, 26 июня 2021, 10:52

В пятницу вечером 184 украинцы, застрявшие в Греции из-за проблем с туристическим оператором, вылетели в Киев.

Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

"184 гражданина Украины, из которых 41 ребенок, только что вылетели из Салоник в Киев. Как обещали, возвращаем украинцев, которые застряли в Греции", - отметил министр в своем Twitter.

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По информации министра, вскоре должны состояться еще два рейса.

"Хорошая работа наших дипломатов в Греции с туроператорами, греческими властями и другими причастными", - добавил Кулеба.

Напомним, 18 июня греческая туристическая компания Mouzenidis Travel, центральный офис которой расположен в Салониках, приостановила обслуживание иностранных туристов, в том числе из Украины.

Компания рассказала, что была вынуждена прекратить работу и начать процесс консолидации бизнеса, а также реструктуризировать долги перед кредиторами.

В МИД Украины сообщили, что 25-26 июня должны состояться авиарейсы по маршрутам Салоники-Киев, Салоники-Львов и Ираклион-Киев, которыми в Украину смогут вернуться более 500 украинских граждан, которые не смогли вылететь забронированными у туроператора рейсами.

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