Туреччина розпочала будівництво мегапроєкту "Стамбул" - каналу в обхід Босфору

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в суботу дав старт будівництву мегапроєкту - каналу "Стамбул", який з'єднає Мармурове і Чорне моря, та на який не поширюватиметься конвенція Монтре.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецьке агентство Anadolu.

Під час церемонії закладки фундаменту першого моста в рамках реалізації проєкту Ердоган зазначив, що поточний маршрут каналу "Стамбул" - найбільш оптимальний і обраний з п'яти альтернатив для майбутньої водної артерії.

Будівництво каналу "Стамбул" планується завершити за 6 років. Вартість проєкту оцінюється приблизно в 15 млрд доларів.

На новий канал не поширюватиметься конвенція Монтре про режим проток Босфор і Дарданелли. Конвенція Монтре врегульовує питання контролю над протоками Босфор і Дарданелли та їхнього використання торговими кораблями інших країн.

Конвенція дає Туреччині контроль над ними у межах її кордонів та гарантує доступ для цивільних суден у мирний час, а також допускає обмеження доступу військових кораблів.

Мета найбільшої інфраструктурної ініціативи Туреччини - розвантажити Босфорську протоку, судноплавство в якій щороку стає все більш інтенсивним.

Через Босфор - один з найбільш завантажених у світі морських шляхів - щороку проходить понад 43 тис. суден, тоді як цей показник, згідно з міжнародними угодами, визначено на рівні 25 тис.

За прогнозами влади Туреччини, потік суден між Чорним і Мармуровим морями після 2050 року сягне 78 тис., що підвищує значущість створення нової морської артерії.

Канал протяжністю 45 км поліпшить логістичні можливості і інфраструктуру Туреччини.

Глибина каналу складе в середньому 20,75 м, ширина - 275 м. Вздовж берегів каналу "Стамбул" планується побудувати нові міста.

Через новий канал буде прокладено шість мостів.