Италия пересекла отметку в 50 млн прививок от коронавируса

В понедельник 28 июня Италия, население которой составляет около 60 млн человек, пересекла отметку в 50 млн прививок от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa, об этом заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца.

"Это очень важная цифра. И когда мы говорим, что теперь вся Италия в "белой зоне" - нужно продолжать кампанию, потому что реальная защита от распространения новых штаммов - это вакцинация", - заявил он.

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С 28 июня вся территория страны по ситуации с коронавирусом перешла в "белую зону", и в большинстве регионов отменили требование носить маску на улице, если это не место скопления людей.

Как свидетельствуют данные Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, в Италии по крайней мере первой дозой привиты более 64% взрослого населения, а завершили вакцинацию - более 33%.

Представитель специальной комиссии по эпидемии Франческо Фиглиуоло заявил, что до конца сентября страна должна достичь коллективного иммунитета. К тому времени ожидают полностью вакцинировать 80% населения.

В то же время, штамм Delta, впервые обнаруженный в Индии, составляет уже около 20% от всех выявленных случаев.