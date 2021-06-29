Прем’єр Іспанії зустрінеться з новим лідером Каталонії для перезапуску діалогу

Іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес у вівторок вперше зустрінеться з новим регіональним керівником Каталонії, який виступає за незалежність, оскільки центральний уряд прагне поліпшити зв'язки після помилування дев'яти ув'язнених лідерів сепаратистів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Політики, ймовірно, обговорять дату відновлення переговорів щодо політичного конфлікту в регіоні.

Глава уряду Каталонії Пере Арагонес, який вступив на посаду минулого місяця, заявив, що його основними проханнями на зустрічі в Мадриді буде офіційний референдум про незалежність та амністія для понад 3000 сепаратистів, щодо яких ведеться судове розслідування.

Санчес, який виступає проти незалежності, відхилив обидві вимоги.

Несанкціонований референдум про відокремлення у 2017 році призвів до короткочасного проголошення незалежності та найгіршої політичної кризи в Іспанії за останні десятиліття. Лідери сепаратистів були засуджені до тривалих тюремних термінів за різними звинуваченнями.

Минулого тижня Санчес помилував їх, що, на його думку, є жестом доброї волі для початку переговорів з каталонського питання.