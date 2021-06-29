Премьер Испании встретится с новым лидером Каталонии для перезапуска диалога

Испанский премьер-министр Педро Санчес во вторник впервые встретится с новым региональным руководителем Каталонии, который выступает за независимость, поскольку центральное правительство стремится улучшить связи после помилования девяти заключенных лидеров сепаратистов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Политики, вероятно, обсудят дату возобновления переговоров о политическом конфликте в регионе.

Глава правительства Каталонии Пере Арагонес, который вступил в должность в прошлом месяце, заявил, что его основными просьбами на встрече в Мадриде будет официальный референдум о независимости и амнистия для более 3000 сепаратистов, в отношении которых ведется судебное расследование.

Санчес, который выступает против независимости, отклонил оба требования.

Несанкционированный референдум об отделении в 2017 году привел к кратковременному провозглашению независимости и крупнейшему политическому кризису в Испании за последние десятилетия. Лидеры сепаратистов были приговорены к длительным тюремным срокам по различным обвинениям.

На прошлой неделе Санчес помиловал их, что, по его мнению, является жестом доброй воли для начала переговоров по каталонскому вопросу.