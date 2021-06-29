Кандидатку у канцлери Німеччини від "Зелених" звинуватили у плагіаті

Кандидатку в канцлери Німеччини від партії "Зелені" Анналену Бербок запідозрили в тому, що вона взяла уривки з інших текстів без відповідних вказівок для своєї книги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Експерт з плагіату Стефан Вебер звинувачує Бербок в плагіаті при написанні книги під назвою "Зараз. Як ми оновлюємо нашу країну", яка була представлена ​​тиждень тому.

Вебер, австрійський медійний аналітик та експерт з плагіату, опублікував кілька уривків з книги Бербок і показав, звідки вони були взяті.

За словами Вебера, Бербок буквально взяла уривки тексту з інших джерел, не вказуючи цього. Якщо відняти місця, де Вебер виявив збіги з сайтами "зелених", є близько десятка уривків, де речення повністю або частково ідентичні.

Партія "Зелені" відкидає звинувачення і обіцяє звернутися до юристів. "Ми категорично відкидаємо звинувачення в порушенні авторських прав. Блогер, який вже робив помилкові заяви про випуск пані Бербок зі школи, знову намагається нашкодити її репутації. Описані уривки є загальнодоступними фактами або відомими позиціями "зелених", - сказав представник політсили.

Нагадаємо, "Зелені" номінували Бербок як кандидатку у канцлери у квітні цього року. Тоді партія захопила лідерство у симпатіях німців. Проте, за останні тижні популярність "Зелених" дещо знизилася.

За даними опитування, проведеного на замовлення телеканалу ZDF та оприлюдненими 10 червня, блок ХДС/ХСС лідирує, маючи підтримку 28% виборців, тоді як "Зелені" - лише 22%.

Ще більший розрив фіксує опитування, проведене на замовлення каналу ARD: консерватори – 28%, " Зелені" - 20%.

Детальніше почитати про Анналену Бербок можна у статті "Життя після Меркель: хто така Анналена Бербок і якою буде "зелена" влада Німеччини".