Кандидата в канцлеры Германии от "Зеленых" обвинили в плагиате

Кандидата в канцлеры Германии от партии «Зеленые» Анналена Баербок заподозрили в том, что она взяла отрывки из других текстов без соответствующих указаний для своей книги.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Spiegel.

Эксперт по плагиату Стефан Вебер обвиняет Бербок в плагиате при написании книги. «Сейчас. Как мы обновляем нашу страну», которая была представлена неделю назад.

Вебер, австрийский медийный аналитик и эксперт по плагиату, опубликовал несколько отрывков из книги Бербок и показал, откуда они были взяты.

По словам Вебера, Бербок буквально взяла отрывки текста из других источников, не указывая этого. Если вычесть места, где Вебер обнаружил совпадения с сайтами «зеленых», в настоящее время есть около десятка отрывков, где предложения или части предложений полностью или частично идентичны.

Партия «Зеленые» отвергает обвинения и обещает обратиться к юристам. «Мы категорически отвергаем обвинения в нарушении авторских прав. Блогер, который уже делал ложные заявления о выпуске госпожи Бербок из школы, снова пытается злобно навредить ее репутации. Описанные отрывки являются общедоступными фактами или известными позициями «зеленых», - сказал представитель политсилы.

Напомним, "Зеленые" номинировали Бербок в качестве кандидата в канцлеры в апреле этого года. Тогда партия захватила лидерство в симпатиях немцев. Однако, за последние недели популярность Зеленых несколько снизилась. По данным опроса, проведенного по заказу телеканала ZDF и обнародован 10 июня, блок ХДС / ХСС лидирует, имея поддержку 28% избирателей, тогда как "Зеленые" - лишь 22%.

Еще больший разрыв фиксирует опрос, проведенный по заказу канала ARD: консерваторы - 28%, "Зеленые" - 20%.

Подробнее почитать об Анналене Бербок можно в статье - "Жизнь после Меркель: кто такая Анналена Бербок и какой будет" зеленая "власть Германии".