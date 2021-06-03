Польоти між Німеччиною і РФ відновилися після взаємної призупинки

Польоти між Німеччиною та Росією відновилися після того, як обидві країни тимчасово припинили авіасполучення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Німецька авіакомпанія Lufthansa повідомила агентству, що російська влада нарешті надала їй дозвіл на пасажирські рейси до Росії в червні.

"Це означає, що рейси Lufthansa до Москви та Санкт-Петербурга можуть виконуватися за планом", - заявила речниця авіакомпанії.

У Росії Михайло Полубоярінов, виконавчий директор "Аерофлоту", сказав: "Все добре, ми отримали всі дозволи".

А інша російська авіакомпанія, S7, заявила, що також отримала дозвіл на польоти до Німеччини.

Міністерство транспорту Німеччини заявило раніше у середу, що заблокувало прибуття рейсів російських авіакомпаній на територію країни.

Це сталося після того, як Lufthansa довелося скасувати рейси в середу, оскільки вони вчасно не отримали російський дозвіл, повідомило міністерство.

Дані відстеження польотів показали кілька скасованих рейсів "Аерофлоту" та принаймні один скасований рейс S7 між Москвою та Санкт-Петербургом та різними містами Німеччини.

"Через взаємну практику федеральний авіаційний орган також не видавав жодних додаткових дозволів на польоти, що виконуються російськими авіакомпаніями, до тих пір, поки діють санкції російської сторони", - повідомили в німецькому міністерстві транспорту.