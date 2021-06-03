Полеты между Германией и РФ возобновились после взаимной приостановки

Полеты между Германией и Россией возобновились после того, как обе страны временно прекращали авиасообщение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила агентству, что российские власти наконец предоставили ей разрешение на пассажирские рейсы в Россию в июне.

"Это означает, что рейсы Lufthansa в Москву и Санкт-Петербурга могут выполняться по плану", - заявила пресс-секретарь авиакомпании.

В России Михаил Полубояринов, исполнительный директор "Аэрофлота", сказал: "Все хорошо, мы получили все разрешения".

А другая российская авиакомпания, S7, заявила, что также получила разрешение на полеты в Германию.

Министерство транспорта Германии заявило ранее в среду, что заблокировало прибытия рейсов российских авиакомпаний на территорию страны.

Это произошло после того, как Lufthansa пришлось отменить рейсы в среду, поскольку они вовремя не получили российский разрешение, сообщило министерство.

Данные отслеживания полетов показали несколько отмененных рейсов "Аэрофлота" и по крайней мере один отменен рейс S7 между Москвой и Санкт-Петербургом и различными городами Германии.

"Из-за взаимной практики федеральный авиационный орган также не выдавал никаких дополнительных разрешений на полеты, выполняемые российскими авиакомпаниями, до тех пор, пока действуют санкции российской стороны", - сообщили в немецком министерстве транспорта.