Франція запустить щеплення від коронавірусу для підлітків з середини червня

Франція розширить програму вакцинації від коронавірусу на підлітків з 15 червня.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це оголосив президент Еммануель Макрон.

Підлітки віком 12-18 років зможуть отримати щеплення з 15 червня.

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Загалом в країні принаймні першу дозу отримали вже 50% дорослого населення - близько 26,6 млн, а понад 11,4 млн завершили вакцинацію.

Епідеміологічна ситуація в країні продовжує покращуватися - кількість нових госпіталізацій та пацієнтів у реанімації стабільно знижується. В неділю у відділеннях інтенсивної терапії вперше з січня залишилося менше 3000 пацієнтів, тоді як на піку епідемії це було 6000. Загалом у лікарнях залишаються близько 15 600 коронахворих.

Еммануель Макрон зазначив, що оптимістичний щодо контролю над епідемією, але закликав громадян не послаблювати пильність, зазначивши, що у деяких районах на південному заході Франції вже помітні "тривожні сигнали".

Нагадаємо, останній етап послаблення карантину у Франції почався в середині травня - після близько 7 місяців перерви ресторанам дозволили відкрити літні майданчики, а початок комендантської години змістили на дві години пізніше.