Франция запустит прививки от коронавируса для подростков с середины июня

Франция расширит программу вакцинации от коронавируса на подростков с 15 июня.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом объявил президент Эммануэль Макрон.

Подростки в возрасте 12-18 лет смогут получить прививки с 15 июня.

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В целом по стране по крайней мере первую дозу получили уже 50% взрослого населения - около 26,6 млн, а более 11,4 млн завершили вакцинацию.

Эпидемическая ситуация в стране продолжает улучшаться - количество новых госпитализаций и пациентов в реанимации стабильно снижается. В воскресенье в отделениях интенсивной терапии впервые с января осталось меньше 3000 пациентов, тогда как на пике эпидемии это было 6000. Всего в больницах остаются около 15 600 больных с коронавирусом.

Президент Эммануэль Макрон отметил, что испытывает оптимизм по поводу контроля над эпидемией, но призвал граждан не ослаблять бдительность, отметив, что в некоторых районах на юго-западе Франции уже заметны "тревожные сигналы".