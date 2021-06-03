Фаворити виборчих перегонів у Чехії підтримують європейські прагнення України

Основні політичні сили, які користуються найбільшою популярністю перед парламентськими виборами в Чехії, демонструють підтримку європейських прагнень України.

Про це у розмові з "Європейською правдою" сказав Давід Стулік, колишній пресаташе представництва ЄС в Україні, а зараз – старший аналітик чеського центру "Європейські цінності".

За його словами, згідно з останніми соцопитуваннями, вибори може виграти ліберально-центристський блок, який складається з Партії піратів, а також блок, в який входять мери і незалежні кандидати, в основному – чинні місцеві депутати.

"Це такий центристсько-ліберальний блок, який також дуже відстоює проєвропейську орієнтацію України. Я теж мав можливість вже прочитати їхню політичну програму і побачив там одностайну і дуже міцну підтримку європейських прагнень України", - пояснив Стулік.

Друге місце займає партія прем'єра Андрея Бабіша, який, за словами експерта, є проєвропейським політиком, який підтримує європейське прагнення України.

"На третьому місці йде другий великий опозиційний блок, більш консервативно центристський. І що важливо - цей блок також має дуже чітку проєвропейську і проукраїнську орієнтацію у своїй програмі", - зазначив Стулік.

"Тож Україні немає чого побоюватися чеських виборів. Будь-який варіант, коли переможуть ці основні політичні сили, буде доброю новиною для України", - резюмував він.

Поганою новиною, на його думку, є зростання рейтингів екстремістських партій, в першу чергу крайніх правих націоналістів Томіо Окамури: "Це для України стане певною загрозою".

Парламентські вибори у Чехії відбудуться в жовтні.