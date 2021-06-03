Фавориты предвыборной гонки в Чехии поддерживают европейские стремления Украины

Основные политические силы, которые пользуются наибольшей популярностью перед парламентскими выборами в Чехии, демонстрируют поддержку европейских стремлений Украины.

Об этом в беседе с "Европейской правдой" сказал Давид Стулик, бывший пресс-атташе представительства ЕС в Украине, а сейчас - старший аналитик чешского центра "Европейские ценности".

По его словам, согласно последним соцопросам выборы может выиграть либерально-центристский блок, состоящий из Партии пиратов, а также блок, в который входят мэры и независимые кандидаты, в основном - действующие местные депутаты.

"Это такой центристско-либеральный блок, который также очень отстаивает проевропейскую ориентацию Украины. Я тоже имел возможность уже прочитать их политическую программу, и увидел там единодушную и очень прочную поддержку европейских стремлений Украины", - пояснил Стулик.

Второе место занимает партия премьера Андрея Бабиша, который, по словам эксперта, является проевропейским политиком, поддерживающим европейские стремления Украины.

"На третьем месте идет второй большой оппозиционный блок, более консервативно центристский. И что важно - этот блок также имеет очень четкую проевропейскую и проукраинскую ориентацию в своей программе", - отметил Стулик.

"Поэтому Украине нечего опасаться чешских выборов. Любой вариант, когда победят эти основные политические силы, будет хорошей новостью для Украины", - резюмировал он.

Плохой новостью, по его мнению, является рост рейтингов экстремистских партий, в первую очередь крайне правых националистов Томио Окамуры: "Это для Украины станет определенной угрозой".

Парламентские выборы в Чехии состоятся в октябре.