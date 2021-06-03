З вересня до України почне літати німецький лоукостер Eurowings

Німецький лоукостер Eurowings з 1 вересня запускає рейси з Дюссельдорфа до Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться на сайті авіакомпанії.

Перевізник виконуватиме рейси щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці.

Виліт з Німеччини заплановано об 11.30 (за місцевим часом), приліт до Києва - о 15.10 (за місцевим часом).

Лоукост-компанія Eurowings, яка є одним з дочірніх підрозділів авіаційного холдингу Lufthansa Group, запустить рейси до Києва з 1 вересня.

Ціна на квиток з Дюссельдорфа до Києва стартує від 39,99 євро в один бік за тарифом Basic.