С сентября в Украину начнет летать немецкий лоукостер Eurowings
Четверг, 3 июня 2021, 13:04
Немецкий лоукостер Eurowings с 1 сентября запускает рейсы из Дюссельдорфа в Киев.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится на сайте авиакомпании.
Перевозчик будет выполнять рейсы по понедельникам, средам и пятницам.
Вылет из Германии запланирован в 11.30 (по местному времени), прилет в Киев - в 15.10 (по местному времени).
Лоукост-компания Eurowings, которая является одним из дочерних подразделений авиационного холдинга Lufthansa Group, запустит рейсы в Киев с 1 сентября.
Цена на билет из Дюссельдорфа в Киев стартует от 39,99 евро в одну сторону по тарифу Basic.
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