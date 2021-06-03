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С сентября в Украину начнет летать немецкий лоукостер Eurowings

Четверг, 3 июня 2021, 13:04

Немецкий лоукостер Eurowings с 1 сентября запускает рейсы из Дюссельдорфа в Киев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится на сайте авиакомпании.

Перевозчик будет выполнять рейсы по понедельникам, средам и пятницам.

Вылет из Германии запланирован в 11.30 (по местному времени), прилет в Киев - в 15.10 (по местному времени).

Лоукост-компания Eurowings, которая является одним из дочерних подразделений авиационного холдинга Lufthansa Group, запустит рейсы в Киев с 1 сентября.

Цена на билет из Дюссельдорфа в Киев стартует от 39,99 евро в одну сторону по тарифу Basic.

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