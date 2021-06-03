Данія затвердила суперечливий закон про висилку шукачів притулку за межі ЄС

Парламент Данії ухвалив закон, який дозволяє їй депортувати шукачів притулку в країни за межами ЄС, які будуть розглядати їхні заявки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За законопроєкт, який суперечить прагненням ЄС налагодити систему правил міграції і надання притулку, проголосували 70 данських депутатів, проти були 24.

Закон дозволить Данії переселяти біженців, що прибувають на її територію, до центрів притулку в країні-партнері, потенційно за межами Європи, де справи осіб, які шукають притулку, будуть розглянуті і за можливості задоволені.

"Якщо ви подаєте клопотання про надання притулку в Данії, ви знаєте, що вас повернуть до країни за межами Європи, і тому ми сподіваємось, що люди перестануть шукати притулку в Данії", - заявив представник урядової партії Расмус Стоклунд.

Заможна скандинавська держава, яка відома своєю жорсткою імміграційною політикою за останнє десятиліття, має задекларовану мету - приймати нуль шукачів притулку і замість цього прагне приймати біженців лише за системою квот ООН.

Данія ще не досягла згоди з країною-партнером, але Стоклунд заявив, що веде переговори з кількома країнами-кандидатами.

Критики переживають, що цей план підірве безпеку та добробут біженців та порушить їхні права людини, а також дозволить Данії знизити свої зобов'язання в рамках ЄС.

"Ідея екстерналізувати відповідальність за обробку заяв про надання притулку шукачів притулку є одночасно безвідповідальною і позбавленою солідарності", - заявила Шарлотта Сленте, генеральний секретар Данської ради біженців, неурядової організації.

Минулого місяця Агентство ООН з питань біженців (УВКБ ООН) закликало Данію не приймати законопроєкт.

В ЄС, реагуючи на ухвалення закону, заявили, що поділяють занепокоєння ООН щодо міжнародних зобов’язань Данії і ризик підриву основ системи міжнародного захисту біженців. Також там заявили, що цей закон суперечить пропонованому європейському пакту щодо міграції і надання притулку, який визначає право на притулок як основне в ЄС.

"Єврокомісія ретельно вивчить новий данський закон перш ніж визначати наступні кроки", - сказав представник Єврокомісії.